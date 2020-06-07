07 Haziran 2020, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göz Göz’den mesaj var

Göz Göz’den mesaj var
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 07.06.2020

Göztepe, seyircisiz oynanacak maçlarda tribünlerini taraftarlarının formalarıyla dolduracak.

Göztepe, seyircisiz oynanacak maçlarda tribünlerini taraftarlarının formalarıyla dolduracak. Başkan , "Taraftarlarımızdan formalarını bize teslim etmesini istiyoruz. Maçların ardından hatıra olarak bir yama (patch) hediye edeceğiz" diye konuştu.

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