Göztepe'de transfer hedefi Mame Diouf!
İzmir temsilcisi Göztepe gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Forvet bölgesinde büyük eksiklik hisseden Göztepe rotayı Stoke City'de forma giyen Senegalli yıldız golcü Mame Diouf'a çevirdi. Yıldız forvet sezon sonu serbest kalacak.
Süper Lig'in bitimine 8 hafta gibi bir süre kaldı. İzmir temsilcisi Göztepe ise gelecek yılın kadro yapılanması için kolları sıvadı. Yeni Asır'ın haberine göre, Yeni stadyumu Gürsel Aksel Stadı ile birlikte üst sıralara oynamak isteyen Göztepe, forvet bölgesinde yaşadığı eksikliği Diouf ile kapatacak. Göztepe, Championship'te Stoke City'de forma giyen Senegalli yıldız golcü Mame Diouf'u gündemine aldı. Göztepe, gelecek sezon serbest kalacak olan 32 yaşındaki yıldızı ikna ederse bonservis bedeli ödemek zorunda da kalmayacak.
DENİZLİSPOR İLGİLENMİŞTİ
Futbolcu ile maddi konularda anlaşmayı uman İzmir ekibi transferi sezon bitmeden mutlu sonla noktalamak istiyor. Senegalde Diaraf ekibinde yetişen Diouf, Manchester United, Blackburn ve Hannover gibi dev ekiplerin de formalarını giydi. Futbolcuyla Denizlispor da bir süre önce ilgilenmişti. Senegal Milli Takımı'nda da forma giyen 32 yaşındaki Mame Diouf, kariyerinde milli formayla 51 resmi maça çıkarken fileleri 10 kez havalandırdı.
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