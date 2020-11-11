Göztepe Başkanı Mehmet Sepil corona virüsüne yakalandı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin başkan Mehmet Sepil'in yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Sepil'in sağlık durumunun iyi olduğu ve evde izolasyonda olduğu belirtildi.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in corona virüsü test sonucu belli oldu. Sepil'in test sonucunun pozitif olduğu ve evde izolasyonda olduğu belirtildi. Evde dinlenen ve herhangi bir semptom görülmeyen Sepil'in, sağlık durumunun iyi olduğu, bugünkü Kulüpler Birliği toplantısına da telekonferans yöntemiyle katılacağı öğrenildi.

DİĞER