11 Kasım 2020, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil corona virüsüne yakalandı

Süper Lig ekibinin başkanı Covid-19'a yakalandı!
GÖZTEPE A.Ş.
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 Giriş Tarihi: 11.11.2020

ekiplerinden 'nin başkan 'in yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Sepil'in sağlık durumunun iyi olduğu ve evde izolasyonda olduğu belirtildi.

Başkanı 'in corona virüsü test sonucu belli oldu. Sepil'in test sonucunun pozitif olduğu ve evde izolasyonda olduğu belirtildi. Evde dinlenen ve herhangi bir semptom görülmeyen Sepil'in, sağlık durumunun iyi olduğu, bugünkü Kulüpler Birliği toplantısına da telekonferans yöntemiyle katılacağı öğrenildi.

F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Erzurum ile Göztepe yenişemedi Erzurum ile Göztepe yenişemedi
Üzen haber geldi! Göztepeli Ali hayatını kaybetti Üzen haber geldi! Göztepeli Ali hayatını kaybetti
Süper Lig ekibine corona virüsü şoku! Süper Lig ekibine corona virüsü şoku!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör