11 Kasım 2020, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Mehmet Sepil'den corona virüsü açıklaması!

Sepil'den corona virüsü açıklaması!
GÖZTEPE A.Ş.
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 Giriş Tarihi: 11.11.2020

Başkanı , Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Sepil, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Evde günlük hayatımı sürdürüyorum. Herkese şunu söyleyeceğim; lütfen dikkatli olalım, ben gereken özeni göstermedim, belli bu." dedi.

Corona virüsüne yakalanan Kulüpler Birliği Vakfı ve Başkanı , açıklamalarda bulundu.

Sepil, kulübün Twitter hesabında yer alan görüntülü mesajında, cumartesi gecesi bazı semptomların gözükmesinin ardından pazar günü de ufak tefek kas ağrılarının olduğunu belirtti.

Bunun üzerine pazartesi günü Kovid-19 testi yaptırdığını aktaran Sepil, şunları kaydetti:

"Pozitif olduğunu öğrendim. Dünden beri semptomların çoğunu az miktarda yaşadım. Son 24 saattir bu semptomların hiçbiri yok. Kendimi çok iyi hissediyorum. Evde günlük hayatımı sürdürüyorum. Herkese şunu söyleyeceğim; lütfen dikkatli olalım, ben gereken özeni göstermedim, belli bu. Maske, mesafe kurallarına tam uyduğumu söyleyemeyeceğim. Lütfen siz dikkatli olun, ben çok iyiyim. Hepinizi çok seviyorum.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Süper Lig ekibinin başkanı Covid-19'a yakalandı! Süper Lig ekibinin başkanı Covid-19'a yakalandı!
Erzurum ile Göztepe yenişemedi Erzurum ile Göztepe yenişemedi
Üzen haber geldi! Göztepeli Ali hayatını kaybetti Üzen haber geldi! Göztepeli Ali hayatını kaybetti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör