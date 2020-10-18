Göztepe ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında, İzmir'de karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadele öncesi ev sahibi Göztepe, yaptığı açıklamada 4 futbolcusunun maçta forma giyemeyeceğini duyurdu. Sarı-kırmızılılarda konuyla ilgili yapılan açıklamada "Takımımızda mevcut tedavileri süren oyuncularımız Stefano Napoleoni ve Batuhan Kırdaroğlu'nun yanı sıra Alpaslan Öztürk ve Yalçın Kayan da Fenerbahçe müsabakasında forma giyemeyecek." ifadelerine yer verildi.

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