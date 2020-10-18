18 Ekim 2020, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de 4 isim Fenerbahçe maçında yok!

Göztepe'de 4 isim Fenerbahçe maçında yok!
GÖZTEPE A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 Giriş Tarihi: 18.10.2020

, , , ve 'ın maçı kadrosuna alınmadığını açıkladı.

ve , Süper Lig'in 5. haftasında, 'de karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadele öncesi ev sahibi Göztepe, yaptığı açıklamada 4 futbolcusunun maçta forma giyemeyeceğini duyurdu. Sarı-kırmızılılarda konuyla ilgili yapılan açıklamada "Takımımızda mevcut tedavileri süren oyuncularımız ve 'nun yanı sıra ve da Fenerbahçe müsabakasında forma giyemeyecek." ifadelerine yer verildi.

Göztepe - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Ali Şansalan haberin devamı

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