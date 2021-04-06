Göztepe 2-0 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan İzmir temsilcisi 3 hafta aradan sonra galibiyetle tanıştı.
Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Göztepe ile Çaykur Rizespor kozlarını paylkaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Halil Akbunar ve 78'de Ndiaye kaydetti. Konuk ekipte ayrıca 90+1. dakikada Gökhan Akkan direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Göztepe puanını 43'e çıkarırken, Çaykur Rizespor ise 35 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
36'ncı dakikada Doğan'ın pasında topla buluşan Samudio, ceza sahası dışından şutunu çekti ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.
İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
54'üncü dakikada Tripic ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Kaleci Gökhan'ın yumrukladığı topu savunma uzaklaştırdı.
56'ncı dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Murat'ın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Halil fileleri sarstı: 1-0.
64'üncü dakikada Soner'in ara pasına hareketlenen Zulj'un ceza sahası içinde çektiği şutta meşin yuvarlak Gökhan'da kaldı.
77'nci dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Berkan'ın soldan kullandığı kornerde içeride oluşan karambol sonrası arka direkte meşin yuvarlağı önünde bulan Ndiaye ağları havalandırdı: 2-0.
80'inci dakikada Soner'in pasında sol çaprazda topla buluşan Ndiaye kaleyi düşündü ancak top auta gitti.
90'ıncı dakikada hakem Mustafa Öğretmenoğlu Rizespor'un kalecisi Gökhan'a sert itirazı nedeniyle kırmızı kart gösterdi. Konuk ekip 5 oyuncu değişikliğini de kullandığı için kaleye Meriah geçti.
Mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
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