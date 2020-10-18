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Göztepe - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Ali Şansalan

Göztepe - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Ali Şansalan
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Giriş Tarihi: 18.10.2020

'in 5. haftasında saat 19.00'da oynanacak - maçının VAR hakemi oldu.

'in 5. haftasında , 'yi konuk edecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak da Sarper Barış Saka görev alacak.

Bu zorlu maçta VAR koltuğunda ise oturacak. Şansalan'a, Video Yardımcı Hakem Asistan'ı (AVAR) olarak da Erkan Engin eşlik edecek.

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