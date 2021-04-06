06 Nisan 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Göztepe-Çaykur Rizespor | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşı geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Göztepe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...
GÖZTEPE-ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11'LER
Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Tripic, Cherif.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Baiano, Meriah, Dokovic, Talbi, Melnjak, Tunay, Sabo, Doğan, Andrade, Samudio.
GÖZTEPE - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Göztepe - Rizespor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SÜPER LİG HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika corona virüsü haberleri: Sinovac aşısının bağışıklık oranı ne? Açıklandı...
- Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- 6 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...
- Gram altın düştü mü? Çeyrek altın ne kadar oldu? 6 Nisan Kapalıçarşı altın fiyatları!
- Fenerbahçe - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig