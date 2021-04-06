Göztepe-Çaykur Rizespor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşı geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Göztepe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

GÖZTEPE-ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Tripic, Cherif.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Baiano, Meriah, Dokovic, Talbi, Melnjak, Tunay, Sabo, Doğan, Andrade, Samudio.





GÖZTEPE - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Rizespor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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