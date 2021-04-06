06 Nisan 2021, Salı

SÜPER LİG

Göztepe-Çaykur Rizespor | CANLI

Göztepe-Çaykur Rizespor | CANLI
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.04.2021

'in 33. haftasında ile karşı karşı geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

'in 33. hafta mücadelesinde sahasında 'u konuk ediyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

GÖZTEPE-ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Tripic, Cherif.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Baiano, Meriah, Dokovic, Talbi, Melnjak, Tunay, Sabo, Doğan, Andrade, Samudio.


GÖZTEPE - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Rizespor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Fatih Karagümrük-Hatayspor | CANLI Fatih Karagümrük-Hatayspor | CANLI
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori... Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...
Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör