13 Ekim 2020, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Fenerbahçe'ye İzmir'de geçit vermiyor

Göztepe'den F.Bahçe'ye İzmir'de geçit yok
GÖZTEPE A.Ş.
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.10.2020

'in 5. haftasında sahasında 'yi konuk edecek , sahasında sarı-laciverli takıma geçit vermedi. Sarı-kırmızılılar son 3 sezonda 'nda karşılaştığı Fenerbahçe'ye ecel terleri döktürdü.

'de milli aranın ardından 18 Ekim Pazar günü Stadı'nda zirve mücadelesi veren 'yi konuk edecek , 'de rakibine geçit vermedi. Göz-Göz, 3 maçta rakibiyle 2 kez berabere kalırken, 1 defa da sahadan zaferle ayrıldı. Göztepe tam 14 yıl sonra Süper Lig'e adını yazdırdığı 2017-2018 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Seyircisiz oynanan maçta Göztepe'nin gollerini Castro ve Scarione kaydetti.

Göztepe ertesi sezon Fenerbahçe ile İzmir'de bu kez 3'üncü haftada kozlarını paylaştı. Göz-Göz, Fenerbahçe'yi Halil Akbunar'ın güzel golüyle 1-0 yenmeyi başardı. Geçen sezon yine 'nda oynanan müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar 13'üncü haftada oynanan maçta 2 kez öne geçmesine rağmen sahadan 1 puanla ayrıldı. Maçta İzmir temsilcisinin gollerini Castro ve Alpaslan kaydetti. Fenerbahçe'yi ilk defa yeni evi Gürsel Aksel Stadı'nda konuk edecek Göztepe'de Napoleoni ve Nwobodo'nun tedavileri sürüyor.

Usta yorumcudan Belözoğlu itirafı! haberin devamı



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Göztepe Menemenspor'u farklı geçti Göztepe Menemenspor'u farklı geçti
Başakşehir ligde ilk puanını aldı! Başakşehir ligde ilk puanını aldı!
Guilherme'nin yeni durağı belli oldu Guilherme'nin yeni durağı belli oldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör