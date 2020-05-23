Conte seferi
Göztepe, Jerusalem’de oynayan Fransız stoper için harekete geçti. 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Savunmadaki sorunları çözmek için harekete geçen Göztepe, aradığı ismi İsrail'de buldu. Alpaslan Öztürk ve Titi'ye talipler olması üzerine transferde ağırlığı defansa veren sarı-kırmızılılarda Jerusalem forması giyen stoper Antoine Conte ismi ön plana çıktı. 26 yaşındaki başarılı futbolcunun kulübüyle sözleşmesinin sona erecek olması da Göztepe yönetimi daha çok cezbediyor.
MİLLİ FORMAYI 6 KEZ GİYDİ
Teknik Direktör İlhan Palut'un da Fransız futbolcu için yönetime olumlu rapor verdiği bildirildi. Yönetimin ilk görüşmelerden olumlu yanıt alırken transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. Gine uyruklu Conte, PSG altyapısında yetişti. Reims forması da giyen tecrübeli savunmacı, 2017'de İsrail'in yolunu tuttu. Fransa Milli Takımı'yla alt yaş kategorilerinde 6 maça çıkarkan; gol sevinci yaşayamadı.
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