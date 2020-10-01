01 Ekim 2020, Perşembe
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Göztepe Guilherme'yi kadrosuna kattı
Trabzonspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Guilherme'nin yeni durağı belli oldu. Brezilyalı oyuncu, Göztepe ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Trabzonspor'la yollarını ayıran Guilherme'yi kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, bonservisi Portekiz takımı Alvarenga'da bulunan 29 yaşındaki 10 numara ile 2 yıllık kiralık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Göztepe; Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor'un ardından Guilherme'nin Süper Lig'deki 3. takımı oldu.
Guilherme geçtiğimiz sezon Yeni Malatya ve Trabzonspor formaları altında toplam 44 resmi maçta görev yaparken, 9 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.
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