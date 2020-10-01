01 Ekim 2020, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Guilherme'yi kadrosuna kattı

Guilherme'nin yeni durağı belli oldu
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 01.10.2020

Trabzonspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Guilherme'nin yeni durağı belli oldu. Brezilyalı oyuncu, Göztepe ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Trabzonspor'la yollarını ayıran Guilherme'yi kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, bonservisi Portekiz takımı Alvarenga'da bulunan 29 yaşındaki ile 2 yıllık kiralık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Göztepe; ve Trabzonspor'un ardından Guilherme'nin Süper Lig'deki 3. takımı oldu.

Guilherme geçtiğimiz sezon Yeni Malatya ve Trabzonspor formaları altında toplam 44 resmi maçta görev yaparken, 9 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.

Trabzonspor'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi haberin devamı

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