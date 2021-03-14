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Ankaragücü-Göztepe | CANLI

Ankaragücü-Göztepe | CANLI
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Giriş Tarihi: 14.03.2021

'in 30. haftasında Ankaragücü sahasında 'yi ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

'in 30. hafta karşılaşmasında , ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın tüm detayları haberimizde...

ANKARAGÜCÜ-GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LER

Ankaragücü: Friedrich, Atila, Sarlija, Kulusic, Kitsiou, Saba, Endri, İbrahim Akdağ, Bartolomeu, Alper, Borven.

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esiti, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Ndiaye.


ANKARAGÜCÜ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Göztepe maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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