14 Mart 2021, Pazar
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Ankaragücü - Göztepe maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
Ankaragücü-Göztepe | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Ankaragücü sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü, Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın tüm detayları haberimizde...
ANKARAGÜCÜ-GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LER
Ankaragücü: Friedrich, Atila, Sarlija, Kulusic, Kitsiou, Saba, Endri, İbrahim Akdağ, Bartolomeu, Alper, Borven.
Göztepe: İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esiti, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Ndiaye.
ANKARAGÜCÜ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - Göztepe maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
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