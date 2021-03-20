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Göztepe Sivasspor maçı CANLI

Göztepe - Sivasspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 Giriş Tarihi: 20.03.2021

'in 31. haftasında Göztepe ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Göztepe - Sivasspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 31. hafta mücadelesinde Göztepe ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Göztepe - Sivasspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

GÖZTEPE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Göztepe - Sivasspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

GÖZTEPE - SİVASSPOR İLK 11'LER

Göztepe: , Murat, , , , , Soner, , , Ndiaye, Jahovic

Sivasspor: , , , , , , Hakan Arslan, Faycal, Boyd, Max Gradel, Yatabare

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