20 Mart 2021, Cumartesi
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Göztepe Sivasspor maçı CANLI
Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Göztepe - Sivasspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta mücadelesinde Göztepe ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Göztepe - Sivasspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
GÖZTEPE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan Göztepe - Sivasspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
GÖZTEPE - SİVASSPOR İLK 11'LER
Göztepe: İrfan Can, Murat, Marko, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Ndiaye, Jahovic
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Samba, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Faycal, Boyd, Max Gradel, Yatabare
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