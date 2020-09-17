Göztepe Obinna Nwobodo'yu kadrosuna kattı! Obinna Nwobodo kimdir?

Süper Lig'e 5-1'lik Denizlispor galibiyeti ile başlayan Göztepe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. İzmir ekibi son olarak Obinna Nwobodo'yu kadrosuna kattı.

Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan ve ilk hafta konuğu Denizlispor'u 5-1 yenen Göztepe, son olarak Macaristan'ın Ujpest takımında forma giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo'yu kadrosuna kattı.

23 yaşındaki oyuncuyu İzmir'e getiren sarı-kırmızılılar, genç futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe, transferi sosyal medya hesabından duyurarak Nwobodo'ya sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

OBINNA NWOBODO KİMDİR?

Obinna Nwobodo, Nijerya'nın Enugu şehrinde dünyaya gelirken şehrinin takımı olan Enugu Rangers'tan 2017 yazında Macaristan'ın Ujpest takımına transfer olmuştu. Nijeryalı oyuncu geçtiğimiz sezon Ujpest

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