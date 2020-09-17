17 Eylül 2020, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Obinna Nwobodo'yu kadrosuna kattı! Obinna Nwobodo kimdir?

Göztepe Obinna Nwobodo'yu kadrosuna kattı
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 17.09.2020

'e 5-1'lik Denizlispor galibiyeti ile başlayan 'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. ekibi son olarak 'yu kadrosuna kattı.

'e hızlı bir giriş yapan ve ilk hafta konuğu Denizlispor'u 5-1 yenen , son olarak 'ın Ujpest takımında forma giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu 'yu kadrosuna kattı.

23 yaşındaki oyuncuyu 'e getiren sarı-kırmızılılar, genç futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe, transferi sosyal medya hesabından duyurarak Nwobodo'ya sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

OBINNA NWOBODO KİMDİR?

Obinna Nwobodo, 'nın Enugu şehrinde dünyaya gelirken şehrinin takımı olan Enugu Rangers'tan 2017 yazında Macaristan'ın Ujpest takımına transfer olmuştu. Nijeryalı oyuncu geçtiğimiz sezon Ujpest

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