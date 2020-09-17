Göztepe Obinna Nwobodo'yu kadrosuna kattı! Obinna Nwobodo kimdir?
Süper Lig'e 5-1'lik Denizlispor galibiyeti ile başlayan Göztepe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. İzmir ekibi son olarak Obinna Nwobodo'yu kadrosuna kattı.
Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan ve ilk hafta konuğu Denizlispor'u 5-1 yenen Göztepe, son olarak Macaristan'ın Ujpest takımında forma giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo'yu kadrosuna kattı.
23 yaşındaki oyuncuyu İzmir'e getiren sarı-kırmızılılar, genç futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe, transferi sosyal medya hesabından duyurarak Nwobodo'ya sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.
OBINNA NWOBODO KİMDİR?
Obinna Nwobodo, Nijerya'nın Enugu şehrinde dünyaya gelirken şehrinin takımı olan Enugu Rangers'tan 2017 yazında Macaristan'ın Ujpest takımına transfer olmuştu. Nijeryalı oyuncu geçtiğimiz sezon Ujpest
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama