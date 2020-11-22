22 Kasım 2020, Pazar

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Göztepe - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Göztepe - MKE Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 Giriş Tarihi: 22.11.2020

'in 9. haftasında ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Göztepe - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? beIN Sports izle...

'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili merak edilenler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - MKE Ankaragücü maçı 22 Kasım Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: Göktuğ, Paluli, Atınç, Titi, Emir Berkan, Poko, Soner, Halil, Mossoro, Tripic, Cherif Ndiaye

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Sarlija, Pazdan, Atilla Turan, Diousse, Şahverdi Çetin, , Paintsill, Lobjanidze, Jonathan Bolingi

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