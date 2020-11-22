Göztepe - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Göztepe - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? beIN Sports izle...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Göztepe ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili merak edilenler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - MKE Ankaragücü maçı 22 Kasım Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: Göktuğ, Paluli, Atınç, Titi, Emir Berkan, Poko, Soner, Halil, Mossoro, Tripic, Cherif Ndiaye

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Sarlija, Pazdan, Atilla Turan, Diousse, Şahverdi Çetin, Alper Potuk, Paintsill, Lobjanidze, Jonathan Bolingi

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