13 Eylül 2020, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

İlhan Palut: Oyun disiplinimizi sezon boyunca sürdürmek istiyoruz

Oyun disiplinimizi sezon boyunca sürdürmek istiyoruz
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 12.09.2020

'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta karşılaşmasında Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, rakipleri karşısındaki ciddiyetlerini ve oyun disiplinlerini sezon boyunca sürdürmek istediklerini bildirdi.

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, sezonun ilk maçlarının her zaman zor geçmeye aday olduğunu belirtti.

Sezona iyi hazırlandıklarına değinen Palut, şunları kaydetti:

"Bir takım olarak kenetlendik ve takım oyunu oynama noktasında çok fazla çalışmalar yaptık. Bugün maçın başından sonuna kadar bunu uygulayan, skora bakmaksızın 90 dakika boyunca disiplin içerisinde oynayan bir Göztepe vardı sahada. Sahada çok büyük bir mücadele veren oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok uzun bir sezon bizi bekliyor tabii ki galibiyet ile başlamak sevindirici ama hemen yarın itibarıyla maçının hazırlıklarına başlayacağız. Bu ciddiyetimizi ve oyun disiplinimizi sezon boyunca sürdürmek istiyoruz."

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