Trabzonspor'da 2 imza birden!

Bordo-mavili yönetim, Sosa’ya bonuslarla 2 milyon euro, Novak’a ise 1 milyon 250 bin euro önerdi. İmzaların kısa sürede içinde atılması bekleniyor.

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GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ

Trabzonsporiç transferde prensipte anlaşmaya vardığı Jose Sosa ve Filip Novak'ın sözleşmelerini uzatmak için harekete geçti. Kovid-19 süreci nedeniyle duran pazarlıkların ardından yönetim antrenmanlara yeniden başlanılmasıyla her iki oyuncunun menajerlerini tekrar masaya davet etti. Görüşmelerin olumlu yönde devam ettiği öğrenildi. İmzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.Sosa'ya daha önce bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon euro önerilirken, Filip Novak'a ise son olarak yıllık 1 milyon 250 euro garanti ücret teklif edilmişti. Teknik heyetin de kalmalarını istediği ikili ile bu rakamlara yakın bir tutarda anlaşılacağı dile getirildi. Bordo-mavili taraftarlar da sosyal medyadan çok sevdikleri iki oyuncunun takımda tutulması için yönetime çağrı yapıyor.