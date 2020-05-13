Göztepe yolcusu

Galatasaray'da forma şansı bulamayan Şener Özbayraklı, Göztepe'ye gidiyor. Menajerler arası görüşmelerin başladığı belirtilirken 30 yaşındaki oyuncunun da bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.

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GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ

Galatasaray'daforma şansı bulamayan Şener Özbayraklı, Göztepe'ye gidiyor. Menajerler arası görüşmelerin başladığı belirtilirken 30 yaşındaki oyuncunun da bu teklife sıcak baktığı ifade edildi. Teknik direktör İlhan Palut'un da defansın sağına mutlaka takviye istediği ve Lamine Gassama ile rekabet edebilecek bir oyuncu düşündüğü, Şener'i de oldukça beğendiği vurgulandı.