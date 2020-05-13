13 Mayıs 2020, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe yolcusu

Göztepe yolcusu
GÖZTEPE A.Ş.
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.05.2020

Galatasaray'da forma şansı bulamayan Şener Özbayraklı, Göztepe'ye gidiyor. Menajerler arası görüşmelerin başladığı belirtilirken 30 yaşındaki oyuncunun da bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray'da forma şansı bulamayan Şener Özbayraklı, Göztepe'ye gidiyor. Menajerler arası görüşmelerin başladığı belirtilirken 30 yaşındaki oyuncunun da bu teklife sıcak baktığı ifade edildi. Teknik direktör İlhan Palut'un da defansın sağına mutlaka takviye istediği ve Lamine Gassama ile rekabet edebilecek bir oyuncu düşündüğü, Şener'i de oldukça beğendiği vurgulandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Trabzonspor'da 2 imza birden! Trabzonspor'da 2 imza birden!
Dört büyükler Göztepe'yi kıskaca aldı! Transfer savaşı... Dört büyükler Göztepe'yi kıskaca aldı! Transfer savaşı...
İlhan Palut'un acı günü! İlhan Palut'un acı günü!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör