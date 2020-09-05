05 Eylül 2020, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'den Ben Arfa hamlesi

Süper Lig'e geliyor! Transfer ayrıntıları...
GÖZTEPE A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 Giriş Tarihi: 05.09.2020

Yeni sezona nokta atış transferler ile girmek isteyen 'de gündeme flaş bir isim geldi. ekibine önerilen futbolcunun adı birçok kez ülkemizdeki takımlarla anılan Hatem Ben Arfa olduğu iddia edildi.

'de transferde şu ana kadar Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor'dan Kubilay, Aris'ten Ideye ve Gorica'dan Ndiaye ile sözleşme imzalayan 'de Hatem Ben Arfa ismi heyecan yarattı. Her sezon birçok Türk kulübü ile adı geçen Fransız oyuncunun Göztepe'ye önerildiği ortaya çıktı. Son olarak 'da Valladolid forması giyen 33 yaşındaki orta saha için henüz net bir karar vermeyen Göztepeli kurmayların bütçenin durumuna göre hareket edeceği ifade edildi.
Teknik direktör İlhan Palut'un ise Ben Arfa transferine hayır demediği ancak son kararı Başkan 'in vereceği kaydedildi. Kariyerinde Lyon, Marsilya, , , Nice, Saint-Germain, Rennes ve Valladolid takımlarında oynayan Ben Arfa, 15 kez de Fransa 'nda forma giydi. Öte yandan, Göztepe'nin 'ın eski kalecisi Fabri ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. İspanyol eldivenin transferi bu hafta içinde netlik kazanacak.

Göztepe'de Alpaslan kalacak

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