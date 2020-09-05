05 Eylül 2020, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe İrfan Can Eğribayat’ı kadrosuna kattı

İrfan Can Eğribayat Göztepe'de!
GÖZTEPE A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 Giriş Tarihi: 05.09.2020

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren , Göztepe, 22 yaşındaki kaleci ’ı kadrosuna kattı.

, 22 yaşındaki kaleci ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. ekiplerinden Göztepe, 2020-2021 sezonu kadro planlaması çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, 'dan 22 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğibayat ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İzmir temsilcisi, genç kaleciye sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR?

İrfan Can Eğribayat, Adanaspor altyapısında futbola başlarken, 2014-2015 sezonunda kulübüyle profesyonel olmuştur. Eğribayat, Adanaspor formasıyla bu zamana kadar 69 kez ilk 11'de sahaya çıkmıştır. Genç file bekçisi ayrıca, Türkiye formasını U16, U17,U18,U19 ve U21 kategorilerinde olmak üzere 18 kez terletmiştir.

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