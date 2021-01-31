Süper Lig'in 22. haftasında Denizlispor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Yeşil siyahlı ekip, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 22. haftası kritik bir maça sahne oldu. Ligin son sırasındaki Denizlispor, Göztepe'yi ağırladı. Denizli ekibi Recep Niyaz ve Mesanovic'in golleriyle altın değerinde bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Göztepe'nin tek golü ise 69'da Mihojevic'ten geldi.

Bu galibiyetle ligin son sırasındaki Denizlispor puanını 17'ye yükseltirken, İzmir ekibi ise 25 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada Mustafa'nın pasında topla buluşan Sagal, ceza yayı üzerinden şutunu çekti. Top üstten auta çıktı.



14'üncü dakikada kaleci İrfan'ın kısa düşen vuruşunda topu önünde bulan Recep yerden vurdu. Kaleci İrfan topu güçlükle kurtardı.



34'üncü dakikada Recep'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega, dönerek vurdu. Kaleci İrfan topu güçlükle kontrol etti.



35'inci dakikada gelişen Göztepe atağında, Halil sağ kanattan etkili ortaladı. Arka direkte Tripic'in gelişine vuruşu üstten dışarı gitti.



41'inci dakikada Sagal'ın ara pasında ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Recep'in vuruşu ağlara gitti: 1-0.



Maçın ilk yarısı Denizlispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



46'ncı dakikada Sagal'ın kullandığı etkili köşe vuruşunda, Rodallega ceza sahası içinde iyi yükselip kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



56'ncı dakikada ceza yayı gerisinden Zulj'un çektiği sert şutu kaleci Cenk güçlükle kornere çeldi.



69'uncu dakikada Göztepe eşitliği yakaladı. Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Mihojevic yükselerek kafayı vurdu. Top ağlara gitti: 1-1.



79'uncu dakikada Denizlispor öne geçti. Mustafa Yumlu, ceza yayı üzerinden şutunu çekti. Savunmadan dönen topu önünde bulan Mesanovic'in vuruşu filelerle buluştu: 2-1.



Maç bu skorla sona erdi.

STAT: Denizli Atatürk



HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Mehmet Cem Satman (xx), Candaş Elbil (xx)



YUKATEL DENİZLİSPOR: Cenk (xxx) - Lopes (xx), Mustafa (xxx), Leismann (xx), Sakıb (xx) (Dk. 75 Hasan x), Mesanovic (xxx) (Dk. 88 Sacko x), Kubilay (xx) (Dk. 75 Ahmed x), Murawski (xx), Sagal (xx) (Dk. 66 Bakalorz x), Recep (xxx) (Dk. 88 Diskerud x), Rodallega (xx)



GÖZTEPE: İrfan (x) - Murat (x), Mihojevic (xx), Titi (xx), Berkan (x), Obinna (xx) (Dk. 89 Napoleoni x), Halil (xx), Zulj (xx), (Dk. 80 İdeye x), Alpaslan (xx) (Dk. 46 Esiti x), Tripic (x) (Dk. 46 Diabate x), Ndiaye (x)



GOLLER: Dk. 41 Recep, Dk. 79 Mesanovic (Yukatel Denizlispor) - Dk. 69 Mihojevic (Göztepe)



SARI KARTLAR: Sakıb, Leismann (Yukatel Denizlispor) - Obinna (Göztepe)

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