31 Ocak 2021, Pazar

SÜPER LİG

Denizlispor 2-1 Göztepe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Denizlispor'dan kritik 3 puan
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

'in 22. haftasında ile karşı karşıya geldi. Yeşil siyahlı ekip, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 22. haftası kritik bir maça sahne oldu. Ligin son sırasındaki , 'yi ağırladı. ekibi Niyaz ve 'in golleriyle altın değerinde bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Göztepe'nin tek golü ise 69'da 'ten geldi.

Bu galibiyetle ligin son sırasındaki Denizlispor puanını 17'ye yükseltirken, ekibi ise 25 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada 'nın pasında topla buluşan , ceza yayı üzerinden şutunu çekti. Top üstten auta çıktı.

14'üncü dakikada kaleci İrfan'ın kısa düşen vuruşunda topu önünde bulan Recep yerden vurdu. Kaleci İrfan topu güçlükle kurtardı.

34'üncü dakikada Recep'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan , dönerek vurdu. Kaleci İrfan topu güçlükle kontrol etti.

35'inci dakikada gelişen Göztepe atağında, sağ kanattan etkili ortaladı. Arka direkte 'in gelişine vuruşu üstten dışarı gitti.

41'inci dakikada Sagal'ın ara pasında ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Recep'in vuruşu ağlara gitti: 1-0.

Maçın ilk yarısı Denizlispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

46'ncı dakikada Sagal'ın kullandığı etkili köşe vuruşunda, Rodallega ceza sahası içinde iyi yükselip kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

56'ncı dakikada ceza yayı gerisinden 'un çektiği sert şutu kaleci güçlükle kornere çeldi.

69'uncu dakikada Göztepe eşitliği yakaladı. 'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Mihojevic yükselerek kafayı vurdu. Top ağlara gitti: 1-1.

79'uncu dakikada Denizlispor öne geçti. , ceza yayı üzerinden şutunu çekti. Savunmadan dönen topu önünde bulan Mesanovic'in vuruşu filelerle buluştu: 2-1.

Maç bu skorla sona erdi.

STAT:

HAKEMLER: (xx), (xx), (xx)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Cenk (xxx) - (xx), Mustafa (xxx), (xx), (xx) (Dk. 75 Hasan x), Mesanovic (xxx) (Dk. 88 Sacko x), (xx) (Dk. 75 Ahmed x), Murawski (xx), Sagal (xx) (Dk. 66 Bakalorz x), Recep (xxx) (Dk. 88 Diskerud x), Rodallega (xx)

GÖZTEPE: İrfan (x) - (x), Mihojevic (xx), (xx), Berkan (x), Obinna (xx) (Dk. 89 Napoleoni x), Halil (xx), Zulj (xx), (Dk. 80 İdeye x), (xx) (Dk. 46 Esiti x), Tripic (x) (Dk. 46 Diabate x), Ndiaye (x)

GOLLER: Dk. 41 Recep, Dk. 79 Mesanovic (Yukatel Denizlispor) - Dk. 69 Mihojevic (Göztepe)

SARI KARTLAR: Sakıb, Leismann (Yukatel Denizlispor) - Obinna (Göztepe)

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