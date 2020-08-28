Göztepe'de Alpaslan kalacak
SÜPER Lig'de transfer döneminin en çok konuşulan oyuncularından olan Alpaslan Öztürk'ün yeni sezonda da Göztepe forması giyeceği bildirildi. Göztepe yönetiminin 2 milyon Euro bonservis bedeli istediği Alpaslan'a Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir talip olurken, bu kulüplerin şimdilik bu rakamı ödeyerek 26 yaşındaki futbolcuyu transfer etmeyi düşünmediği bildirildi. Göztepe ile 1 yıl daha mukavelesi bulunan Alpaslan'a Başkan Mehmet Sepil'in, "Sözleşmeni uzatalım" teklifini götürdüğü öğrenildi. Sepil'in talebine henüz yanıt vermeyen Alpaslan'ın düşünmek için süre istediği ifade edildi.
Dış transferde şu ana kadar Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor'dan Kubilay, Aris'ten Ideye ve Gorica'dan Ndiaye'yi renklerine bağlayan İzmir ekibinin 5 transfer daha yapacağı açıklandı. Özellikle teknik direktör İlhan Palut'un kaleci ve sol bek takviyelerine öncelik verilmesini istediği bildirildi. Kaleciler Kenan Piric ve Balazs Megyeri ile görüşen kurmayların iki eldivenden biriyle anlaşması bekleniyor. Öte yandan sosyal medyada çıkan haberlere göre kaleci Göktuğ'un Göztepe'den ayrılacağı iddia edildi. Ancak genç kalecinin böyle bir niyetinin olmadığı bildirildi.
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