Göztepe'den Serdar Aziz atağı!
Süper Lig'in başlamasına yaklaşık 2 hafta kala, Göztepe'den flaş bir transfer hamlesi geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'den Serdar Aziz'i transfer gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar...
Süper Lig'de bu sezon sıkıntı yaşamak istemeyen Göztepe transferde gaza bastı. Yeni Asır'ın haberine göre, İzmir ekibi, savunmanın ortasına en az bir takviye planlarken Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki futbolcusu Serdar Aziz'i gündemine aldı. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Göz-Göz yönetimi futbolcunun menajeri ile bağlantıya geçerek nabız yokladı. Savunmada Alparslan Öztürk, Cristian Titi ve Atınç Nukan'ın yanına tecrübeli bir stoper arayan teknik direktör İlhan Palut'un, Serdar Aziz'in transferi için yönetime baskı yaptığı öğrenildi.
BONSERVİS ENGELİ VAR
Ancak transferin gerçek-leşmesi için Göztepe'nin önündeki en büyük engel olarak bonservis problemi göze çarpıyor. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Serdar'ın Fenerbahçe'nin kararını beklediği bildirilirken Göztepe fut-bolcuyla mali şartların da oluşması halinde İstanbul ekibinin kapısını çalıp bonservis bedelinde kolaylık isteyecek.
2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Bursaspor altyapısından yetişen 29 yaşındaki tecrübeli savunmacı Serdar, 2016-2017 sezonu başında Galatasaray'a 4.5 milyon Euro ve 3 futbolcunun bonservisi karşılığında transfer olmuştu. Galatasaray'da 3 sezon forma giyen Serdar, sarı-kırmızılı ekipte bu süreçte 2 Süper Lig şampi-yonluğu yaşadı.
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