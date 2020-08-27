27 Ağustos 2020, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'den Serdar Aziz atağı!

Serdar'a sürpriz talip! Süper Lig ekibi...
GÖZTEPE A.Ş.
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.08.2020

Süper Lig'in başlamasına yaklaşık 2 hafta kala, Göztepe'den flaş bir transfer hamlesi geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'den 'i transfer gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar...

Süper Lig'de bu sezon sıkıntı yaşamak istemeyen Göztepe transferde gaza bastı. Yeni Asır'ın haberine göre, İzmir ekibi, savunmanın ortasına en az bir takviye planlarken Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki futbolcusu 'i gündemine aldı. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Göz-Göz yönetimi futbolcunun menajeri ile bağlantıya geçerek nabız yokladı. Savunmada Alparslan Öztürk, Cristian Titi ve 'ın yanına tecrübeli bir stoper arayan teknik direktör İlhan Palut'un, Serdar Aziz'in transferi için yönetime baskı yaptığı öğrenildi.

BONSERVİS ENGELİ VAR

Ancak transferin gerçek-leşmesi için Göztepe'nin önündeki en büyük engel olarak bonservis problemi göze çarpıyor. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Serdar'ın Fenerbahçe'nin kararını beklediği bildirilirken Göztepe fut-bolcuyla mali şartların da oluşması halinde İstanbul ekibinin kapısını çalıp bonservis bedelinde kolaylık isteyecek.

2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

altyapısından yetişen 29 yaşındaki tecrübeli savunmacı Serdar, 2016-2017 sezonu başında Galatasaray'a 4.5 milyon Euro ve 3 futbolcunun bonservisi karşılığında transfer olmuştu. Galatasaray'da 3 sezon forma giyen Serdar, sarı-kırmızılı ekipte bu süreçte 2 Süper Lig şampi-yonluğu yaşadı.

2 transfer bombası daha! İşte 2021 model Fenerbahçe haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Göztepe'de kaleye iki aday Göztepe'de kaleye iki aday
Göztepe'den forvete dev takviye! Göztepe'den forvete dev takviye!
Alper Potuk'un yeni takımı belli oluyor! Alper Potuk'un yeni takımı belli oluyor!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör