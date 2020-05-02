02 Mayıs 2020, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Borges ve Poko satış listesinde

Borges ve Poko satış listesinde
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 02.05.2020

Dış transferde golcüler Portekizli Eder, Polonyalı Teodorczyk ve Senegalli Babacar gibi isimleri gündeme alan Göztepe'nin, kadroda düşünmediği orta saha ve Poko ile karşılıklı anlaşmanın yollarını aradığı bildirildi.

Dış transferde golcüler Portekizli Eder, Polonyalı Teodorczyk ve Senegalli Babacar gibi isimleri gündeme alan Göztepe'nin, kadroda düşünmediği orta saha ve Poko ile karşılıklı anlaşmanın yollarını aradığı bildirildi. Yüksek maliyetlerden dolayı yabancı sayısını azaltamaya çalışan Ege ekibinde 1 yıl daha kontratı bulunan Borges ve Poko'yu elden çıkarmaya çalışan sarı-kırmızılı yönetimin, tekliflere de açık olduğu vurgulandı.
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