02 Mayıs 2020, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Deniz kalmak istiyor

Deniz kalmak istiyor
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 02.05.2020

Kontratı sezon sonunda bitecek olan Göztepe’nin 34 yaşındaki tecrübeli golcüsü, takımda kalmak istediğini söyleyip yönetime mesaj gönderdi.

Göztepe'de kontratı sona erecek Deniz Kadah, takımda kalmak istiyor. Koronavirüs salgınıyla sezona ara verilmeden önce 17 Mart'taki son Rize maçında Teknik Direktör İlhan Palut'un 90 dakika oynattığı deneyimli forvetin, yönetimle masaya oturacağı ve Başkan 'in şartlarını kabul edeceği bildirildi. Göztepe'de mutlu olduğunu vurgulayan Deniz Kadah'ın yakın çevresine, "Burada çok güzel günler geçirdim. Taraftarımızı ve camiamızı çok seviyorum. Umarım devam ederim" dediği öğrenildi. Geçen sezon Antalya'dan transfer edilen 34 yaşındaki futbolcu, ilk yılında 26 maçta, 8 gol attı. Özellikle takımın kümede kalma savaşı verdiği son haftaların yıldızı olan deneyimli santrfor, son maçta A.Gücü'ne attığı penaltı golüyle Göz-Göz'ün kurtuluşunu ilan etti. Bu sezon ise ligde 13, kupada 5 maç oynayan Deniz, 1 kez gol sevinci yaşıyabildi.
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