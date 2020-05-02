02 Mayıs 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Deniz kalmak istiyor
Kontratı sezon sonunda bitecek olan Göztepe’nin 34 yaşındaki tecrübeli golcüsü, takımda kalmak istediğini söyleyip yönetime mesaj gönderdi.
Göztepe'de kontratı sona erecek Deniz Kadah, takımda kalmak istiyor. Koronavirüs salgınıyla sezona ara verilmeden önce 17 Mart'taki son Rize maçında Teknik Direktör İlhan Palut'un 90 dakika oynattığı deneyimli forvetin, yönetimle masaya oturacağı ve Başkan Mehmet Sepil'in şartlarını kabul edeceği bildirildi. Göztepe'de mutlu olduğunu vurgulayan Deniz Kadah'ın yakın çevresine, "Burada çok güzel günler geçirdim. Taraftarımızı ve camiamızı çok seviyorum. Umarım devam ederim" dediği öğrenildi. Geçen sezon Antalya'dan transfer edilen 34 yaşındaki futbolcu, ilk yılında 26 maçta, 8 gol attı. Özellikle takımın kümede kalma savaşı verdiği son haftaların yıldızı olan deneyimli santrfor, son maçta A.Gücü'ne attığı penaltı golüyle Göz-Göz'ün kurtuluşunu ilan etti. Bu sezon ise ligde 13, kupada 5 maç oynayan Deniz, 1 kez gol sevinci yaşıyabildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...