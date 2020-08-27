27 Ağustos 2020, Perşembe

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2 transfer bombası daha! İşte 2021 model Fenerbahçe

Geride bıraktığımız iki sezonu 6. ve 7. sırada tamamlayarak zirvenin bir hayli uzağında kalan Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde taraftarlar gelecek transfer hamlelerini merak ederken, Kanarya'nın transferlerini ve teknik direktör Erol Bulut'un yeni sezon planlamalarını sizler için derledik. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 27.08.2020 18:00 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 18:03
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2 transfer bombası daha! İşte 2021 model Fenerbahçe

Geçtiğimiz sezon beklentilerin çok altında kalarak taraftarlarını üzen Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluktan başka bir ihtimali düşünmek dahi istemiyor.

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2 transfer bombası daha! İşte 2021 model Fenerbahçe

Pandemi sonrası mali anlamda da oldukça zorlu bir viraja giren sarı-lacivertliler, şu ana kadar yaptığı transferlerle adından en çok söz ettiren takım konumunda.

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2 transfer bombası daha! İşte 2021 model Fenerbahçe

Şampiyonluk hasretiyle yanan, en son şampiyonluğunu 2013-14 sezonunda elde eden Fenerbahçe bu sezon transferde büyük oynuyor.

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2 transfer bombası daha! İşte 2021 model Fenerbahçe

Lig biter bitmez transfer hamlesine başlayan Sarı-lacivertliler 1 ayda transfer planlamasının yüzde 90'ını tamamlamayı başarmış durumda.

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2 transfer bombası daha! İşte 2021 model Fenerbahçe

Kanarya alınan yeni oyuncularla birlikte bol alternatifli şampiyonluk savaşı verecek bir kadro oluşturdu.

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