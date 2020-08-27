2 transfer bombası daha! İşte 2021 model Fenerbahçe

Geride bıraktığımız iki sezonu 6. ve 7. sırada tamamlayarak zirvenin bir hayli uzağında kalan Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde taraftarlar gelecek transfer hamlelerini merak ederken, Kanarya'nın transferlerini ve teknik direktör Erol Bulut'un yeni sezon planlamalarını sizler için derledik. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...