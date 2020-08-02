02 Ağustos 2020, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de gündem transfer! Alparslan Öztürk...

Göztepe'de gündem transfer! Alparslan Öztürk...
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 02.08.2020

Gelecek sezon ile yola devam edecek olan , iç ve dış için kolları sıvadı. Yoğun bir transfer gündemi İzmir temsilcisini bekliyor.

'de yeni sezon öncesi teknik direktör 'la yola devam kararı alıp, kaleci Beto, Castro, Reis, Deniz ve Jerome ile resmen vedalaşan bu hafta iç ve dış transferde yoğun mesai harcayacak. Sarı-kırmızılı yönetimin ilk olarak kadroda tutmayı planladığı Berkan, Titi, Napoleoni, Mossoro ve Soner'in işini bitirmeyi hedeflediği öğrenildi. Kurmayların 5 oyuncuyu kesinlikle bırakma taraftarı olmadığı ve futbolcularla bir an önce anlaşma zemini bulacağı vurgulandı. İç transferde sorun yaşamak istemeyen sarı-kırmızılıların 5 oyuncuya tatmin olacakları bir teklifle geleceği dile getirildi.

İlhan Palut'un raporu doğrultusunda kolları sıvayan yönetim birçok kulübün peşinde olduğu Alpaslan transferinde de görüşmeler yapacak. İzmir ekibi ile sözleşmesi 2021 ylına kadar devam eden tecrübeli oyuncuya iyi bir bonservis bedeli verilmesi durumunda, Göztepe'nin Alpaslan'ı uğurlayacağı açıklandı. İç transferi bitirdikten sonra takviye çalışmalarına geçecek Göztepe öncelikli olarak tecrübeli bir kaleci ve kaliteli bir santrforu takıma dahil edecek. Yurt içi ve dışından oyuncuları belirleyen kurmayların ağustos ortasına kadar transferin büyük bölümünü bitirmeyi amaçladığı gelen haberler arasında.
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