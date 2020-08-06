06 Ağustos 2020, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Gözü Semih Kaya’da

Gözü Semih Kaya’da
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 06.08.2020

Eski Galatasaraylı stoperi listesine ekleyen İzmir ekibi iç transferde de Napoleoni, Mossoro, Soner, Berkan ve Titi ile anlaşma aşamasına geldi.

Süper Lig'de gelecek sezon güçlü bir kadroyla üst sıralara oynamayı hedefleyen Göztepe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Kaleci dahil her bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların milli stoper ile ilgilendiği ifade edildi. Defansın ortasına en az 2 transfer gerçekleştirmek isteyen Teknik Direktör İlhan Palut ve ekibinin Semih'in ismini yönetime sunduğu ileri sürüldü. Adı Galatasaray'la da anılan ancak İstanbul ekibiyle henüz anlaşma sağlamayan deneyimli futbolcunun yeniden Süper Lig'de oynamaya çok sıcak baktığı vurgulandı.

Son olarak Çekya'nın takımında top koşturan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon takımıyla 10 lig maçına çıktı. Toplamda 818 dakika sahada kalan Semih Kaya, 2 gol attı. Petkimspor'da futbola başlayan ardından Altay altyapısına geçen Semih, 2006'da Galatasaray'a gelip burada profesyonel oldu. Galatasaray'da gösterdiği çıkışla A Milli Takım'a kadar yükselen oyuncu 23 kez ay-yıldızlı formamızı terletti. İç transferde de Napoleoni, Mossoro, Soner, Berkan ve Titi ile anlaşma aşamasına gelen Göztepe Celso Borges'le ise yolları ayırmak istiyor.

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