02 Ağustos 2020, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'ye forvetin kralı geliyor

Forvetin kralı geliyor
GÖZTEPE A.Ş.
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.08.2020

Elindeki üç golcüyü gönderen İzmir ekibi Göztepe, Marsilya’dan bonservisini alan ’ye talip oldu. 33 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüşmelere başlandı.

Sezon biter bitmez Deniz Kadah, Cameron Jerome ve Napoleoni ile yollarını ayıran Göztepe, santrfor arayışlarına başladı. İzmir ekibi önceliği bonservisi elinde golcülere verirken radara girdi. Kariyerinde Lyon, Chelsea, Lille gibi takımlar bulunan Fransız yıldız, Marsilya ile yollarını ayırdı. Bu sezon 30 maçta 14 gol atan Remy, Ligue 1'in koronavirüs nedeniyle tatil edilmesiyle son maçını 8 Mart'ta yaptı.

RAPORU İNCELENECEK
Ligde 20 maçta 7, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 karşılaşmada 1 gol atan Remy, iki ayrı Fransa Kupası'nda 6 müsabakada 6 kez fileleri sarsmıştı. Göztepe temsilcileri, oyuncunun menajeri Frederic Guerra ile temasa geçerek araştırma yaptı. Yıldız futbolcunun sağlık raporlarının istendiği öğrenildi. Büyük bir sorunla karşılaşılmazsa Loic Remy'nin yeni sezonda sarıkırmızılı formayı giymesi bekleniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Göztepe'de gergin bekleyiş Göztepe'de gergin bekleyiş
Göztepe'ye yabancı patron Göztepe'ye yabancı patron
Rodrigues atağı Rodrigues atağı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör