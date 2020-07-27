27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Göztepe İlhan Palut ile devam edecek
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, yönetim ve teknik direktör İlhan Palut arasında yapılan görüşmede yeni sezonda da yola devam kararı alındığı öğrenildi.
Süper Lig'in İzmirli temsilcisi Göztepe'de yönetim, ligin sona ermesiyle birlikte teknik direktör İlhan Palut ile masaya oturdu. Palut ile görüşen Başkan Mehmet Sepil, genç teknik adama kendisine güvendiği ve yeni sezonda da takımın başında olmasını istediğini söyledi. İlhan Palut da Sepil'in bu isteğini geri çevirmediği öğrenildi.
Yeni sezonda da sarı-kırmızılı takımın başında yer alacak İlhan Palut'un, zaman kaybetmeden önümüzdeki sezon için kadroyu dizayn etmeye başlayacağı ve bu doğrultuda transferlerin yapılacağı belirtildi.
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