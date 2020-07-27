27 Temmuz 2020, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe İlhan Palut ile devam edecek

Göztepe'den İlhan Palut kararı
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 27.07.2020

ekiplerinden 'de, yönetim ve arasında yapılan görüşmede yeni sezonda da yola devam kararı alındığı öğrenildi.

'in İzmirli temsilcisi 'de yönetim, ligin sona ermesiyle birlikte ile masaya oturdu. Palut ile görüşen Başkan , genç teknik adama kendisine güvendiği ve yeni sezonda da takımın başında olmasını istediğini söyledi. İlhan Palut da Sepil'in bu isteğini geri çevirmediği öğrenildi.

Yeni sezonda da sarı-kırmızılı takımın başında yer alacak İlhan Palut'un, zaman kaybetmeden önümüzdeki sezon için kadroyu dizayn etmeye başlayacağı ve bu doğrultuda transferlerin yapılacağı belirtildi.

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