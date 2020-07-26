Göztepe'de Deniz Kadah, Cameron Jerome ve Wallace Reis ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, Deniz Kadah, Cameron Jerome ve Wallace Reis ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Süper Lig ekibi Göztepe'de, Andre Castro ve Portekizli kaleci Beto'nun ardından peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. İzmir ekibi; Deniz Kadah, Cameron Jerome ve Wallace Reis ile de yollarını ayırdı
Göztepe'den yapılan paylaşımda, "2 sezondur kadromuzda yer alan Deniz Kadah'a emekleri için teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.
JEROME GİTTİ
Sarı kırmızılılar, ayrılık üstüne ayrılığı duyurmaya devam ederken, son olarak Cameron Jerome'un da ayrılığını, "2 sezondur kadromuzda yer alan Cameron Jerome'a emekleri için teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz." sözleriyle duyurdu.
REIS İLE DE YOLLAR AYRILDI
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sözleşmesi sona eren Wallace Reis'le devam etmeyecek. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2,5 yıldır kadroda yer alan Wallace Reis'e teşekkür edildi.
2017-2018 sezonunun devre arasında sarı-kırmızılı ekibe transfer olan Reis, bu sezon ligde 3'ü ilk 11 olmak üzere 8 maçta forma giymişti.
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