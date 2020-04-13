Göztepe'de öze dönüş zamanı
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, corona virüsü sonrası öngörülerini paylaştı: “Futbol ekonomisinde daralma olacağını düşünürsek, öze dönüş kaçınılmaz. Oyuncu gelişimleri öncelikli görevimiz olacak. Bu sürece hem kendimiz hem de Göztepe adına hazırız
Göztepe teknik direktörü İlhan Palut, koronavirüs salgınının ardından futbol ekonomisinde yaşanacak daralmadan dolayı, kulüplerde de öze dönüşün olacağını savundu. Kulüplerin ve TFF'nin gelirlerinin daralacağını kaydeden Palut, "Futbol ekonomisinde koronavirüsten dolayı daralma olacağını düşünürsek, öze dönüş kaçınılmaz. Uygun maliyetteki futbolcular tercih edilecek, mevcut oyuncularda da yeni düzenlemeler yapılacaktır" ifadelerini kullandı. İlhan Palut, bu süreçte teknik direktörlere düşen görevlerin de olacağını belirterek, "Teknik adamların 'mutlaka bu oyuncuyu istiyorum', 'bu oyuncu olmazsa olmaz' gibi söylemleri çok da gerçekçi olmayacak. Oyuncu gelişimleri öncelikli görevimiz olacak. Bu sürece hem kendimiz hem de Göztepe adına hazırız. Bu ekonomik küçülme gerçekleştiğinde, kendimizi geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışacağız." diye konuştu.
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