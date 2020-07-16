Aykut Kocaman Göztepe yolunda
Süper Lig'in tecrübeli teknik adamlarından Aykut Kocaman'ın yeni takımı belli oluyor. Son olarak Konyaspor'un başında 8 şubat tarihinde Denizlispor karşılaşmasına çıkan Aykut Kocaman için birçok teklifler gelirken başarılı hoca bunların hepsini sezon sonuna bıraktı. İşte detaylar..
İlhan Palut'la yol ayrılına gelen, sezon biter bitmez genç hocanın sözleşmesini feshedecek olan Göztepe, gelecek yıl için takımın başına Aykut Kocaman'ı getirmeye karar verdi. Deneyimli teknik adamla görüşecek olan Göz Göz'ün; Kocaman'la altyapıyıda kapsayan büyük bir projeye imza atmak istediği ifade edildi.
Başkan Mehmet Sepil yeni stadın açılmasıyla birlikte gelecek sezon hem üst sıralara oynayan hem de altyapısıyla da ayağa kalkan bir Göztepe oluşturmak istiyor. İzmit ekibi bu projeyi hayata geçirmek için ise kulübü sportif anlamda organizasyonu kurabilecek bir çalıştırıcıya emanet etmek istiyor. Yönetimin bu doğrultuda düşündüğü tek isim Kocaman. Son olarak Konyaspor'u çalıştıran başarılı hoca ile sezon biter bitmez görüşme yapılacak.
A TAKIM DA YENİDEN YAPILANACAK
A Takım'ın yeniden organize edilmesi, altyapıyla ilgili kapsamlı bir sistemin hayata geçirilmesi ve kulübün yapısının tamamen değiştirilmesini hedefleyen İzmir ekibi, bu planı tamamen Kocaman'la gerçekleştirmeyi amaçlıyor.
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