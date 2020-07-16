16 Temmuz 2020, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Aykut Kocaman Göztepe yolunda

Aykut Kocaman'ın yeni takımı belli oluyor!
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 16.07.2020

'in tecrübeli teknik adamlarından 'ın yeni takımı belli oluyor. Son olarak 'un başında 8 şubat tarihinde Denizlispor karşılaşmasına çıkan Aykut Kocaman için birçok teklifler gelirken başarılı hoca bunların hepsini sezon sonuna bıraktı. İşte detaylar..

İlhan Palut'la yol ayrılına gelen, sezon biter bitmez genç hocanın sözleşmesini feshedecek olan , gelecek yıl için takımın başına 'ı getirmeye karar verdi. Deneyimli teknik adamla görüşecek olan Göz Göz'ün; Kocaman'la altyapıyıda kapsayan büyük bir projeye imza atmak istediği ifade edildi.

Başkan yeni stadın açılmasıyla birlikte gelecek sezon hem üst sıralara oynayan hem de altyapısıyla da ayağa kalkan bir Göztepe oluşturmak istiyor. İzmit ekibi bu projeyi hayata geçirmek için ise kulübü sportif anlamda organizasyonu kurabilecek bir çalıştırıcıya emanet etmek istiyor. Yönetimin bu doğrultuda düşündüğü tek isim Kocaman. Son olarak 'u çalıştıran başarılı hoca ile sezon biter bitmez görüşme yapılacak.

A TAKIM DA YENİDEN YAPILANACAK

A Takım'ın yeniden organize edilmesi, altyapıyla ilgili kapsamlı bir sistemin hayata geçirilmesi ve kulübün yapısının tamamen değiştirilmesini hedefleyen İzmir ekibi, bu planı tamamen Kocaman'la gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

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