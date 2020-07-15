15 Temmuz 2020, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Andre Castro Göztepe tarihine geçti

Castro Göztepe tarihine geçti
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 15.07.2020

ekiplerinden 'de forma giyen , 99 kez formasını terlettiği ekibinde en fazla forma giyen yabancı futbolcu oldu.

'nin 2017 yılında 'dan kadrosuna kattığı Portekizli , geçtiğimiz hafta oynanan maçıyla beraber 99 kez sarı-kırmızılı formayı giyerek, kulüp tarihine geçti. Göztepe formasıyla en fazla maça çıkan yabancı oyuncu olma unvanını elde eden 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, bu unvana sahip olmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

"Gurur duyuyorum"

Castro açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Göztepe formasıyla çıktığım 99. maçımla, şanlı Göztepe tarihinde en fazla maç oynayan yabancı futbolcu olmaktan gurur duyuyorum."
Castro'nun bu paylaşımına Göztepeli taraftarlar da ilgi göstererek Portekizli oyuncuya başarılar dileklerinde bulundu.

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