Andre Castro Göztepe tarihine geçti
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Andre Castro, 99 kez formasını terlettiği İzmir ekibinde en fazla forma giyen yabancı futbolcu oldu.
Göztepe'nin 2017 yılında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Portekizli Andre Castro, geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği maçıyla beraber 99 kez sarı-kırmızılı formayı giyerek, kulüp tarihine geçti. Göztepe formasıyla en fazla maça çıkan yabancı oyuncu olma unvanını elde eden 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, bu unvana sahip olmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.
"Gurur duyuyorum"
Castro açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Göztepe formasıyla çıktığım 99. maçımla, şanlı Göztepe tarihinde en fazla maç oynayan yabancı futbolcu olmaktan gurur duyuyorum."
Castro'nun bu paylaşımına Göztepeli taraftarlar da ilgi göstererek Portekizli oyuncuya başarılar dileklerinde bulundu.
Göztepe formasıyla çıktığım 99. maçımla, şanlı Göztepe tarihinde en fazla maç oynayan yabancı futbolcu olmaktan gurur duyuyorum.— André Castro (@AndreCastro88) July 15, 2020
99 jogos em 3 épocas com @goztepe , orgulhoso por ser o estrangeiro com mais jogos na história do clube!
❤️💛 pic.twitter.com/oVTFZMOspq
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