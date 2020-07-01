01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Altyapıdan çıkıp 8 yıldır kulüpte oynayan Halil, transferin gözdelerinden olurken, Avrupa'da Göztepe formasıyla oynamak istediğini belirterek, "Aslında futbolu Göztepe'de bırakmak istiyorum. İnşallah kulübün böyle bir düşüncesi varsa benim de düşüncem bu yönde. Avrupa'da oynamayı çok istiyorum. Ancak Avrupa'da Göztepe forması ile oynamak istiyorum. İnşallah bu hayalimi de gerçekleştireceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı. Göztepe'nin yeni evi Gürsel Aksel Stadı'nın açılışında Beşiktaş'a karşı attığı stadın ilk golünün kendisi için çok önemli olduğunu ve yeni statta ilk golü atan isim olmayı hep hayal ettiğini ifade eden Halil, "Maçtan bir gün önce içime gol atacağım hissi doğdu. Serdar Gürler bana, 'İlk golü inşallah sen atarsın. Ama asisti de ben yapayım' dedi. Çok heyecanlıydım. Yıllar boyunca bu stadın ilk golünü atan olarak benim ismimin duyulacak olması büyük gurur kaynağı" cümlelerini kurdu.
"MİLLİ FORMAYI İSTİYORUM"
Göztepe'nin yeni stadında şampiyonluk yaşayacağına inandığını sözlerine ekleyen Halil, "Gerçekten çok güzel bir stada kavuştuk. Çok uzun bir zaman sonra stadımız oldu. Bence Türkiye'nin en iyi statlarından bir tanesi oldu. Zaten gelip de görenlerin hepsi aynı şeyi söyledi. Göztepe'nin aslında çok önceden böyle bir stadı olması gerekirdi. Bu süreçte yeni stadımızda çok az maç oynayabildik. İnşallah Gürsel Aksel'de şampiyonluklar yaşayacağımıza inanıyorum. Diğer hayalim de A Milli Takım'da oynamak. Hayalim o ay-yıldızlı formayı bir kez de olsa giymek. A Milli Takım'da çok kaliteli bir jenerasyon var. Çok iyi performans sergiliyorlar. Önümüzdeki maçlar için hepsine başarı diliyorum" şeklinde konuştu..
Halil Akbunar en büyük hayalinin Göztepe ile Avrupa'da oynamak olduğunu söyledi
Göztepe'nin başarılı kanat oyuncusu Halil Akbunar en büyük hayalinin İzmir ekibi ile Avrupa kupalarında oynamak olduğunu ifade etti.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Tam Saha dergisinde röportajı yayımlanan Halil, "Göztepe'nin çok köklü bir tarihi var. Taraftarlarımızın baskısı da bu yüzden. Çünkü taraftarlarımız geçmişteki büyük başarıların tekrarlanmasını istiyor. Bence kulübün o günlere geri dönmesi mümkün. Gelecek yıllarda Göztepe'yi sadece Türkiye değil Avrupa da tekrar duyacak. Genç jenerasyondan gelen çok iyi oyuncularımız var. İnşallah şans buldukça onlar da kendilerini gösterecek" değerlendirmesinde bulundu.
Altyapıdan çıkıp 8 yıldır kulüpte oynayan Halil, transferin gözdelerinden olurken, Avrupa'da Göztepe formasıyla oynamak istediğini belirterek, "Aslında futbolu Göztepe'de bırakmak istiyorum. İnşallah kulübün böyle bir düşüncesi varsa benim de düşüncem bu yönde. Avrupa'da oynamayı çok istiyorum. Ancak Avrupa'da Göztepe forması ile oynamak istiyorum. İnşallah bu hayalimi de gerçekleştireceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı. Göztepe'nin yeni evi Gürsel Aksel Stadı'nın açılışında Beşiktaş'a karşı attığı stadın ilk golünün kendisi için çok önemli olduğunu ve yeni statta ilk golü atan isim olmayı hep hayal ettiğini ifade eden Halil, "Maçtan bir gün önce içime gol atacağım hissi doğdu. Serdar Gürler bana, 'İlk golü inşallah sen atarsın. Ama asisti de ben yapayım' dedi. Çok heyecanlıydım. Yıllar boyunca bu stadın ilk golünü atan olarak benim ismimin duyulacak olması büyük gurur kaynağı" cümlelerini kurdu.
"MİLLİ FORMAYI İSTİYORUM"
Göztepe'nin yeni stadında şampiyonluk yaşayacağına inandığını sözlerine ekleyen Halil, "Gerçekten çok güzel bir stada kavuştuk. Çok uzun bir zaman sonra stadımız oldu. Bence Türkiye'nin en iyi statlarından bir tanesi oldu. Zaten gelip de görenlerin hepsi aynı şeyi söyledi. Göztepe'nin aslında çok önceden böyle bir stadı olması gerekirdi. Bu süreçte yeni stadımızda çok az maç oynayabildik. İnşallah Gürsel Aksel'de şampiyonluklar yaşayacağımıza inanıyorum. Diğer hayalim de A Milli Takım'da oynamak. Hayalim o ay-yıldızlı formayı bir kez de olsa giymek. A Milli Takım'da çok kaliteli bir jenerasyon var. Çok iyi performans sergiliyorlar. Önümüzdeki maçlar için hepsine başarı diliyorum" şeklinde konuştu..
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