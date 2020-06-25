İlhan Palut: Gereken yapılacak

Trabzon ve Y.Malatya maçlarını vasat futbolla kaybeden Göz-Göz’de genç çalıştırıcı İlhan Palut yenilgilerin herkesi üzdüğünü belirtip, “Bu durumu düzeltmek için gerekenleri yapacağız” diye söz verdi.

Süper Lig'de üst üste Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor maçlarını kötü bir futbolla kaybeden Göztepe, kalan 6 karşılaşmanın 4'ünü sahasında oynayacak. İlk olarak Ziraat Türkiye Kupası finalisti ve ligin en formda ekiplerinden Alanyaspor'u ağırlayacak olan Göz- Göz, seyircisiz oynayacak olsa da evindeki avantajı değerlendirmek için sahaya çıkacak. Teknik Direktör İlhan Palut, taraftarın önemli bir güç olduğunu ancak koronavirüs salgını nedeniyle seyirci olmadan da mücadele etmeleri gerektiğinin altını çizdi. Son 2 haftada alınan mağlubiyetlerin herkesi üzdüğünü ve kendilerine yakışmadığını belirten genç çalıştırıcı, "Bu durumu düzeltmek için gerekenleri yapacağız" diye sarı-kırmızılı camiaya başarı söz verdi.

JEROME MÜJDESİ

Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Göztepe'ye İngiliz golcüsü Jerome'dan iyi haberler geldi. Sağ diz iç yan bağında zorlanma ve hafif öden tespit edilen tecrübeli santrforun Alanyaspor maçına kadar hazır olacağı öğrenildi. Öte yandan İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen dünkü antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından 5'e 2 oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı. Jerome'un yanı sıra sağ uyluk ön bölgede kas yaralanması olan Ege Özkayımoğlu, sol uyluk arka bölgede kas yaralanması bulunan Hüseyin Bulut takımdan ayrı çalıştı.

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