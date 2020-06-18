18 Haziran 2020, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de Leo Schwechlen sözleşmesini feshetti

Göztepe'de şok ayrılık!
GÖZTEPE A.Ş.
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.06.2020

ekiplerinden resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Fransız sol bek 'in sözleşmesini tek taraflı feshettiğini duyurdu.

'de cumartesi günü BtcTurk deplasmanına çıkacak 'de şoku yaşandı. Corona virüsü salgını süresince kendine ödeme yapılmadığını gerekçe gösteren Fransız oyuncu kulübe ihtarname gönderip ardından sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı.

Göztepe resmi sitesinden Leo'nun ayrılığıyla ilgili, "Oyuncumuz Leo Schwechlen, yolladığı ihtarname ile sözleşmesini tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi nedeniyle hayatın durduğu mart, nisan, mayıs aylarının ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle, tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir. Kulübümüzün haksız fesih karşısında hukuki haklarını arayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamasını yaptı.

BU SEZON 6 MAÇA ÇIKTI

Göztepe'ye 2016-2017 sezonunda 1'inci Lig'deyken Kıbrıs Rum Kesimi'nin Anorthosis takımından gelen 31 yaşındaki oyuncu, ilk senesinde Play-Off şampiyonluğu yaşadı. Ertesi sezon Süper Lig'de Göztepe forması giymeye devam eden Leo Schwechlen 22 maça çıktı. Gösterdiği performansla taraftarın en sevdiği oyuncular arasına giren Leo, geçen sezon ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yolunu tuttu. Bir senelik ayrılığın ardından sezon başında yeniden Göztepe'ye dönen defans oyuncusu Süper Lig'de 6 maç oynadı.

Fernando Muslera taburcu oldu!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Göztepe’ye jet yalanlama Göztepe’ye jet yalanlama
Yok böyle bir teklif! Süper Lig ekibi için 150 milyon Dolar Yok böyle bir teklif! Süper Lig ekibi için 150 milyon Dolar
Göztepe'de takıma uyarı Göztepe'de takıma uyarı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör