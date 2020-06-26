26 Haziran 2020, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'nin hedefi Volkan Babacan!

Süper Lig ekibi Volkan Babacan'ın peşinde!
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 26.06.2020

Gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, Başakşehir’de formunun zirvesindeki ’a formasını kaptıran ’ı listebaşı yaptı.

Alanyaspor ile oynayacağı 29. hafta maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe, diğer yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 38 yaşındaki kalecisi Beto ile henüz anlaşma sağlayamayan sarı-kırmızılılar, Başakşehir'in file bekçisi 'a göz dikti. Göz Göz'ün 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu İstanbul ekibinde forma şansı bulamayan 31 yaşındaki Volkan için temaslara başladığı öğrenildi. Göztepe yönetiminin teklifine yanaşmayan Beto'nun ülkesi Portekiz'de eski takımı 'a dönme ihtimali yükselirken, İzmir ekibinin Volkan transferinde ısrarcı olduğu kaydedildi. Sidespor'un altyapısında kaleciliğe başlayan 31 yaşındaki Volkan, Fenerbahçe, İstanbulspor, Manisaspor ve Başakşehir'de görev yapıp 35 kez A Milli Takım'ın kalesini korudu. A Milli Takım'ın EURO 2016 maçlarında da 1 numaralı adam olarak görev yaptı.

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