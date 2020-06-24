24 Haziran 2020, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe hazırlıklarını sürdürdü
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 24.06.2020

'in 29. haftasında 27 Haziran Cumartesi günü 'u ağırlayacak , hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından 5'e 2 oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

'de sağ diz iç yan bağında zorlanma ve hafif ödem tespit edilen Cameron Jerome, sağ uyluk ön bölgede kas yaralanması olan Ege Özkayımoğlu, sol uyluk arka bölgede kas yaralanması bulunan Hüseyin Bulut takımdan ayrı idman yaptı.

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