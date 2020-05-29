29 Mayıs 2020, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Wilczek’ten gol sözü

Wilczek’ten gol sözü
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 29.05.2020

Göztepe'nin ara transferde Danimarka'da Brondby'den aldığı Wilczek, maçları iple çekiyor.

Göztepe'nin ara transferde Danimarka'da Brondby'den aldığı Wilczek, maçları iple çekiyor. Göztepe'de 8 maçta gol atamayan Polonyalı golcü, İlhan Palut ile yaptığı görüşmede, "Takıma ve İzmir'e tamamen uyum sağladım. Kalan 6 maçta kendimi göstereceğim" dedi.
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