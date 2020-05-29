Göztepe'ye yabancılarından kötü haber

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 12 Haziran'da başlayacak maçlar için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaya çalışıyor. Bu doğrultuda sözleşmeleri biten 15 futbolcusuyla görüşmelere başlayan İzmir ekibinde yabancı oyuncuların ücretlerinde indirime gitmeye sıcak bakmadıkları öğrenildi.

Süper Lig'de, Futbol Federasyonu'nun açıkladığı yeni fikstüre göre, koronavirüs salgını sonrası ilk maçını 12 Haziran Cuma günü saat 21.45'te evinde şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'a karşı seyircisiz oynayacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını hızlandırdı. Sözleşmeleri sona erecek 15 oyuncuyla görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılarda, yabancı futbolcuların ücretlerinde indirime gitmeye sıcak bakmadığı vurgulandı. Özellikle mukaveleleri sona erecek kaleci Beto, Napoleoni, Titi ve Castro'yu takımda tutmak isteyen kurmaylar, oyunculardan gelen, "Fedakarlık yapamayız" cevabıyla sarsıldı.

Futbolcuların şu an için indirime gitmeye yanaşmadığı ve Başkan Mehmet Sepil'in bu 4 isimle kıran kırana pazarlık yaptığı bildirildi. Avrupa ve Süper Lig'den birçok kulübün kendileriyle ilgilenmesinin ardından, Beto, Napoleoni, Titi ve Castro'nun Göztepe'nin indirim yapın çağrısına kayıtsız kaldıkları öğrenildi. Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından gelirleri düşen yönetimin bütçeyi zorlamak istemediği ve fedakarlığa yanaşmayan futbolcularla yol ayrımına gelebileceği de ileri sürüldü. Göz-Göz, salgın öncesi son maçını 17 Mart'ta yine evinde Çaykur Rizespor'la seyircisiz oynamıştı.

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