15 Haziran 2020, Pazartesi

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Oğulcan Çağlayan Galatasaray'a transfer olacak mı? Başkandan açıklama geldi

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan Karadeniz ekibinde başkan Hasan Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kartal, sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma transfer olacağı konuşulan Oğulcan Çağlayan konusuna da açıklık getirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.06.2020 20:43
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Oğulcan Çağlayan Galatasaray'a transfer olacak mı? Başkandan açıklama geldi

Çaykur Rizespor'un Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği maçın yankıları sürüyor.

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Oğulcan Çağlayan Galatasaray'a transfer olacak mı? Başkandan açıklama geldi

Skoda ve Tunay'ın attığı gollerle sahadan 3 puanla ayrılan mavi-yeşilliler altın değerinde bir 3 puanın sahibi olurken müsabakanın ardından üst üste açıklamalar geldi.

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Oğulcan Çağlayan Galatasaray'a transfer olacak mı? Başkandan açıklama geldi

Hakem kararlarının oldukça fazla tartışıldığı maçta Galatasaray'la anlaştığı öne sürülen Oğulcan Çağlayan'la ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Oğulcan Çağlayan Galatasaray'a transfer olacak mı? Başkandan açıklama geldi

Karadeniz ekibinin sarı-kırmızılı takım karşısında sahaya çıktığı ilk 11 tartışma konusu oldu ve Oğulcan Çağlayan'ın yedeklerde yer alması spekülasyonları beraberinde getirdi.

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Oğulcan Çağlayan Galatasaray'a transfer olacak mı? Başkandan açıklama geldi

Transferde ismi Galatasaray'la anılan 24 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı takımla sezon sonu için el sıkıştığı ve bu nedenle ilk 11'de yer almadığı iddia edilmişti.

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