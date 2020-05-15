15 Mayıs 2020, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe’nin fedakarları

Göztepe’nin fedakarları
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 15.05.2020

Göztepe'de kontratları sezon sonu bitecek olan yerlilerin, ücretlerinde fedakarlığa hazır olması yönetimi sevindirdi.

Göztepe'de kontratları sezon sonu bitecek olan yerlilerin, ücretlerinde fedakarlığa hazır olması yönetimi sevindirdi. Takımın önemli isimlerinden kanat oyuncusu Serdar Gürler'in, "Başkanımız bizim için her şeyi yapıyor. Böyle bir durumda biz de fedakarlık yapacağız" açıklamasının ardından Soner Aydoğdu, Berkan Emir ve 'ın da kalmaya sıcak baktığı vurgulandı.
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