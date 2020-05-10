10 Mayıs 2020, Pazar
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İlhan Palut’un Titi sevdası
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, ‘çok memnun’ olduğunu ifade ederek Başkan Sepil’den Titi’nin takımda kalmasını istedi.
Göztepe'de Teknik Direktör İlhan Palut'tan yönetime Titi çağrısı geldi. Kontratı sona erecek Brezilyalı stoperin, takımda önemli bir rolü olduğunu vurgulayan genç çalıştırıcının, Başkan Mehmet Sepil'e, "Titi çok kaliteli bir stoper. Mutlaka takımda tutalım. Kaybetmek istemeyeceğimiz bir futbolcu" dediği öğrenildi. Geçen sezon Bursa'dan transfer edilen ve bu sezon birçok takımın radarına giren Titi'yle yönetimin, en kısa sürede görüşmelere başlayacağı bildirildi. 32 yaşındaki Sambacı, ligde 24 maçta oynadı ve 1 kez fileleri sarstı.
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