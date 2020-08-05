05 Ağustos 2020, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Semih Kaya'yı transfer etmek istiyor!

Süper Lig ekibinden Semih Kaya hamlesi!
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 05.08.2020

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başlayan Göztepe, Galatasaray'ın eski oyuncusu 'yı gündemine aldı. İşte detaylar... 29 yaşındaki stoperin bonservisi elinde bulunuyor.

Süper Lig'de gelecek sezonun kodrusunu kurmak için çalışmalarına başlayan Göztepe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kaleci dahil her bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların milli stoper ile ilgilendiği ifade edildi. Defansın ortasına en az 2 transfer gerçekleştirmek isteyen teknik ekibin Semih'in ismini yönetime sunduğu ileri sürüldü. Adı Galatasaray'la da anılan ancak İstanbul ekibiyle henüz anlaşma sağlamayan deneyimli oyuncunun yeniden Süper Lig'de oynamaya çok sıcak baktığı vurgulandı.

Son olarak Çekya'nın takımında top koşturan 29 yaşındaki futbolcu bu sezon takımıyla 10 lig müsabakasına çıktı. Toplamda 818 dakika sahada kalan Semih Kaya, 2 gol atmayı başardı. Petkimspor'da futbola başlayan ardında Altay altyapısına transfer olan Semih, 2006'da Galatasaray'a gelip burada profesyonelliğe imza attı. Galatasaray'da gösterdiği çıkışla A Milli Takım'a kadar yükselen oyuncu 23 kez ay-yıldızlı formamızı terletti.

İç transferde de Napoleoni, Mossoro, Soner, Berkan ve Titi ile anlaşma aşamasına gelen Göztepe'nin Borges'le ise yolları ayırmak istediği dile getirildi.

Göztepe'den Serdar Gürler'e teşekkür haberin devamı

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