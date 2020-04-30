30 Nisan 2020, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'den Babacar sürprizi! Galatasaray'ın da gündemindeydi

Göztepe'den sürpriz transfer! Galatasaray...
GÖZTEPE A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 Giriş Tarihi: 30.04.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada gözünü yaz transfer dönemine çeviren Göztepe'de arayışlar devam ediyor. Yeni sezonda en az bir tane forvet takviyesi yapmak isteyen ekibi, bir dönem adı ile de anılan 'ı gündemine aldı. Sarı-kırmızılı takımın Babacar'ın yanında Eder ve Teodorczyk için de girişimlerde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

Göztepe'de futbolcular çalışmalarına gruplar halinde Urla Arnan Süvari Tesisleri'nde sürdürürken yöneticiler de gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni Asır'ın haberine göre, öncelikle golcü transferi üzerinde duran sarı-kırmızılılar İngiliz forvet Cameron Jerome ile yola devam etmeyi düşünmezken 'dan Portekizli golcü Eder ve Udinese'den Polonyalı santrfor Teodorczyk'in ardından Seri A ekiplerinden Lecce'de forma giyen Khouma Babacar da gündemine aldı. Az ama öz transfer yapmayı planlayan yönetimin kaliteli bir golcüyü takıma kazandıracağı bildirildi.

İSPANYA'DA DA OYNADI
'da tanınan Babacar, Padova, Modena, Sassuolo ve Lecce'de forma giydi. 'nın takımında da top koşturan 27 yaşındaki oyuncunun transfer döneminde birçok Türk kulübüyle ismi anılmıştı. Kariyerinde 252 maça çıkan Babacar 69 gol attı.

252 MAÇTA 69 GOL ATTI
, İtalya Serie A'da kiralık olarak forma giydiği Lecce'de bu sezon 17 maçta forma giyerken fileleri sadece 2 kez havalandırdı. Fiorentina, Modena, Padova, Racing Santander ve Sassuolo ekiplerinde forma giyen ve 252 resmi maça çıkan Senegalli golcü rakip fileleri 69 kez havalandırmayı başardı.

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