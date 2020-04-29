29 Nisan 2020, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Beto müjdesi

Beto müjdesi
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 29.04.2020

Eski kulübü S.Lizbon’un ısrarla istediği, Göztepe’de taraftarın sevgilisi kaptan kaleci Beto, Göz-Göz’de kalmaktan yana. Portekizli eldivene, 2 yıllık kontrat önerilecek.

Göztepe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan kaptan kaleci Beto sarı-kırmızılı yönetime yeşil ışık yaktı. Eski kulübü 'un da ısrarla istediği 36 yaşındaki eldivenin önceliğinin Göztepe olduğu ifade edildi. İzmir ekibinde gösterdiği başarılı performansla taraftarın en sevdiği isimlerin başında gelen Portekizli file bekçisine, 2 yıllık sözleşme önerileceği vurgulandı. Başkan 'in en kısa süre içinde tecrübeli yıldız ile mukavele yenileyeceği ve kaptanın takımda kalacağı bildirildi. Kariyerinde ülkesinin Porto ve 'nın Sevilla takımlarıyla Avrupa Ligi kupasını kazanan Beto, Milli Takım'da 14 maça çıktı. Göztepe'ye 2017-2018'de gelen Beto, Süper Lig'de 87 maça, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 karşılaşmaya çıkıp kalesinde güven verdi. Usta kaleci özellikle kurtardığı penaltılarla ve yaptığı kritik kurtarışlarla 'beton' lakabını aldı, taraftarların gönlünde taht kurdu.

5 GRUPLA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Göztepe, gruplar halinde tesislerinde çalışmaya başladı. Futbolcuların 5 gruba ayrıldığı, belirlenen saatlerde tesislere gideceği, diğer grup tesise gelmeden ayrılacağı belirtildi. Soyunma odaları, duş ve yemekhanenin hizmet vermeyeceği bu süreçte oyuncuların tesise girişlerinde ateş ölçümünün yapılacağı kaydedildi. Antrenman dışında tesiste maske takımının zorunlu olacağı ifade edildi.

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