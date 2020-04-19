19 Nisan 2020, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'den Teodorczyk hamlesi

Göztepe'nin hedefi Teodorczyk
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 19.04.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası yaz dönemi için çalışmalarını hızlandıran , 'nın Udinese takımında forma giyen forvet için harekete geçti.

ekiplerinden 'de futbolcular corona virüsü salgınına alınan tedbirler nedeniyle evlerinde idmanlarını sürdürürken, yönetim de yeni sezon için golcü arayışlarına devam ediyor. Portekizli Eder'i listesine alan sarı-kırmızılıların 'nın Udinese ekibinde top koşturan ile de ilgilendiği öğrenildi. Udinese'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Polonyalı futbolcu için nabız yoklamaya başlayan Göz-Göz'ün bütçesini belirledikten sonra transfere hız vereceği kaydedildi.

JEROME TAKIMDAN AYRILACAK

Yeni sezona kaliteli bir golcüyle girmek isteyen ekibi, sözleşmesi bitecek İngiliz forvet Jerome'la yola devam etmeyecek. Transfere kaynak yaratabilmek için bazı futbolcularını iyi bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planlayan yönetim, çok da fazla takviye yapmayacak. Kariyerine ülkesinin Polonia Warszawa takımında başlayan Teodorczyk, Lech Poznan, 'da ve 'da Anderlecht takımlarında forma giydi. Geçen sezon başında Udinese'nin yolunu tutan 28 yaşındaki forvet, İtalya'da beklenen performansı sergileyemedi. Polonya A Milli Takımı'nda 18 müsabaka oynayan Teodorczyk 4 kez fileleri sarstı.

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