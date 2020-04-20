Göz-Göz'de hedef Teodorczyk

Jerome ile yollarını ayıracak Göztepe, transfer listesine yeni bir isim ekledi. İzmir ekibi, Udinese’nin 28 yaşındaki forveti Lukasz Teodorczyk için kısa sürede harekete geçecek.

Göztepe'de futbolcular koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle evlerinde idmanlarını sürdürürken, yönetim de yeni sezon için golcü arayışlarına devam ediyor. Portekizli Eder'i listeninin başına yazan sarı-kırmızılıların İtalya'nın Udinese ekibinde top koşturan Lukasz Teodorczyk ile de ilgilendiği öğrenildi.

Udinese'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Polonyalı futbolcu için erkenden nabız yoklamaya başlayan Göz- Göz'ün, gelecek sezonun bütçesini belirledikten sonra bu transfere hız vermeyi planladığı gelen haberler arasında.

Yeni sezona kaliteli bir golcüyle girmek isteyen İzmir ekibi, sözleşmesi bitecek İngiliz forvet Cameron Jerome'la yola devam emeyi düşünmüyor. Transfere kaynak yaratabilmek için bazı futbolcularını iyi bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetimin, çok da fazla takviye yapmayı düşünmediği ifade edildi.

Kariyerine ülkesinin Polonia Warszawa takımında başlayan Lukasz Teodorczyk, ülkesinde Lech Poznan, Ukrayna'da Dinamo Kiev ve Belçika'da Anderlecht takımlarında forma giydi. Geçen sezon başında 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Udinese'nin yolunu tutan 28 yaşındaki forvet, İtalya'da beklenen performansı sergileyemedi. Polonya A Milli Takımı'nda ise 18 müsabakada oynayan Teodorczyk 4 kez fileleri sarsmayı başardı.

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