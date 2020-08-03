03 Ağustos 2020, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Serdar Gürler'e teşekkür etti

Göztepe'den Serdar Gürler'e teşekkür
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 03.08.2020

ekiplerinden , kiralık sözleşmesi sona eren 'e teşekkür etti.

Kulübünden yapılan açıklamada, 1,5 yıl önce İspanyol temsilcisi Huesca'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen 'in sözleşmesinin sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, Serdar Gürler'e emekleri için teşekkür edildi ve futbol kariyerinde başarılar dilendi.

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